Wie man eine Atombombe baut...

2017: Auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz beginnen die Vorbereitungen für die Stationierung neuer US-Atombomben. Diese neuen Nuklearwaffen vom Typ B61-12 sind wesentlich zielgenauer. Im Kriegsfall sollen deutsche Tornado-Piloten im Rahmen der NATO-Strategie der "nuklearen Teilhabe" Angriffe mit diesen US-Bomben fliegen. Diese aufgerüsteten Atombomben B61-12 kommen frühestens 2020, eher 2024, in Büchel an.